«Реал» сравнялся с «Барселоной» по победам в «класико»

Мадридский «Реал» одержал победу в домашнем матче 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной», который прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился со счётом 2:0.



Как сообщает MisterChip в «Твиттере», «сливочные» обновили сразу несколько показателей в противостоянии с сине-гранатовые. Во-первых, команда сравнялась с соперником по количеству побед в «класико» (96). При этом в рамках чемпионата Испании «Реал» выигрывал чаще – 73 против 72. Также «Королевский клуб» обошёл каталонцев в показателе забитых мячей в Примере – 6152 против 6151.



«Реал», набрав 56 очков, обошёл «Барселону» и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые располагаются строчкой ниже и отстают от принципиального соперника на одно очко.

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