Федун прокомментировал победу «Спартака» в дерби с «Динамо»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о победе команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который прошёл 29 февраля на стадионе «ВТБ Арена» и завершился со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
«Хороший старт после перерыва. Три очка — это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как «Динамо». У них сейчас сильный коллектив. В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры», — приводят слова Федуна «Известия».
«Спартак», набрав 25 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстаёт от зоны еврокубков на 10 очков. «Динамо» (24) располагается строчкой ниже. В следующем туре красно-белые примут «Краснодар», а бело-голубые сыграют дома с «Тамбовом». Матчи пройдут 9 и 7 марта соответственно.
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