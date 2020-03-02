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Моуринью: «Тоттенхэм» наказывают из-за отсутствия агрессии. Мы слишком хорошие

Моуринью: «Тоттенхэм» наказывают из-за отсутствия агрессии. Мы слишком хорошие
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий после домашней встречи 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3).

«Это был очень хороший матч. Никто не был бы доволен ничьей. Команды пытались одержать победу, используя разные стили. Мы больше владели мячом, чем соперник. Считаю, что поражение — несправедливый результат для нас.

Тактические фолы «Вулверхэмптона»? Именно так команда должна играть в футбол. У них был правильный настрой. Нас наказывают уже долгое время. Мы не играем с подобной агрессией. Думаю, мы слишком хорошие. Это единственное, что повлияло на результат.

Игроки и я расстроены из-за двух поражений кряду, ведь ранее нам удалось сократить отставание от первой четвёрки до одного очка. Нам нужно продолжать сражаться», — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.

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