Моуринью: «Тоттенхэм» наказывают из-за отсутствия агрессии. Мы слишком хорошие

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий после домашней встречи 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3).
«Это был очень хороший матч. Никто не был бы доволен ничьей. Команды пытались одержать победу, используя разные стили. Мы больше владели мячом, чем соперник. Считаю, что поражение — несправедливый результат для нас.
Тактические фолы «Вулверхэмптона»? Именно так команда должна играть в футбол. У них был правильный настрой. Нас наказывают уже долгое время. Мы не играем с подобной агрессией. Думаю, мы слишком хорошие. Это единственное, что повлияло на результат.
Игроки и я расстроены из-за двух поражений кряду, ведь ранее нам удалось сократить отставание от первой четвёрки до одного очка. Нам нужно продолжать сражаться», — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.
- 2 марта 2020
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