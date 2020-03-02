Артета: «Арсенал» находится в трудной финансовой ситуации

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отметил, что клубу будет сложно работать на трансферном рынке предстоящим летом из-за финансовых потерь.
«Ущерб, причинённый тем, что клуб не играет в Лиге чемпионов третий сезон, очень велик. Финансовые потери огромны, поскольку структура «Арсенала» выстроена с учётом участия в этом турнире. Такие сложности можно выдержать один или два года, но затем нужно принимать решения.
Мы находимся в трудной ситуации. Всё это произошло из-за того, что наша команда играла хуже, чем другие клубы из первой четвёрки. Такова реальность, мы должны встретиться с ней лицом к лицу и попытаться принять лучшие решения. У нас нет права на ошибку», — приводит слова Артеты Goal.
«Арсенал», набрав 37 очков в 27 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 2 марта 2020
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