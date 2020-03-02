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«Фенербахче» расстался с главным тренером. Команда занимает 7-е место в чемпионате

«Фенербахче» расстался с главным тренером. Команда занимает 7-е место в чемпионате
Футбол / Прочие турниры 0

«Фенербахче» на своём официальном сайте объявил об уходе Эрсуна Янала с поста главного тренера команды.

Контракт между специалистом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что решение было принято после соответствующего запроса от тренера.

Янал покинул «Фенербахче» во второй раз. До этого он возглавлял команду в сезоне-2013/2014, став с ней чемпионом Турции и покинув клуб из-за конфликта с руководством. До возвращения в «Фенербахче» в 2018 году специалист работал в «Трабзонспоре», «Денизлиспоре», «Ени Салихлиспоре», «Анкарагюджю», «Генчлербирлиги», сборной Турции, «Манисаспоре» и «Эскишехирспоре».

«Фенербахче», набрав 39 очков в 24 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги, отставая от зоны еврокубков на 7 очков. В 23-м туре команда проиграла принципиальному сопернику – «Галатасараю» – со счётом 1:3.

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