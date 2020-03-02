Гвардиола: «Манчестер Сити» — это история не про один титул

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в финале Кубка английской лиги с бирмингемской «Астон Виллой» (2:1) отметил, что его команда старается выигрывать все турниры.

«Мы завоевали много трофеев. «Сити» — это история не про один титул. Мы стараемся в каждом матче, в каждом турнире, хотим выигрывать всё. Это лучшее, что мы можем дать клубу. Иногда завоёвываешь трофей, но потом долго не выигрываешь следующий. Побеждать — наша ответственность.

Теперь нужно восстановиться. Нас ждут матчи с «Шеффилд Уэнсдей», «Манчестер Юнайтед», «Бёрнли» и мадридским «Реалом». Нет времени отдыхать и праздновать», — приводит слова Гвардиолы Sports Mole.

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