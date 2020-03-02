Гвардиола: «Манчестер Сити» — это история не про один титул
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в финале Кубка английской лиги с бирмингемской «Астон Виллой» (2:1) отметил, что его команда старается выигрывать все турниры.
«Мы завоевали много трофеев. «Сити» — это история не про один титул. Мы стараемся в каждом матче, в каждом турнире, хотим выигрывать всё. Это лучшее, что мы можем дать клубу. Иногда завоёвываешь трофей, но потом долго не выигрываешь следующий. Побеждать — наша ответственность.
Теперь нужно восстановиться. Нас ждут матчи с «Шеффилд Уэнсдей», «Манчестер Юнайтед», «Бёрнли» и мадридским «Реалом». Нет времени отдыхать и праздновать», — приводит слова Гвардиолы Sports Mole.
Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Стерлинг: сложно побеждать в течение трёх лет подряд, но «Манчестер Сити» делает это
Читайте также
- 2 марта 2020
-
13:21
-
13:20
-
13:07
-
12:53
-
12:26
-
12:00
-
11:56
-
11:21
-
11:02
-
10:57
-
10:23
-
10:15
-
10:03
-
09:53
-
09:52
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:16
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
08:29
-
06:17
-
06:01
-
04:11
-
03:59
-
03:38
-
03:18
-
02:17
-
02:02
-
01:45
-
01:31
-
01:20
Партнерский контент