Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «молодёжки» «Ливерпуля» покинул клуб. Он подменял Клоппа в Кубках

Тренер «молодёжки» «Ливерпуля» покинул клуб. Он подменял Клоппа в Кубках
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба Нила Критчли, возглавлявшего команду U23.

41-летний специалист продолжит карьеру в «Блэкпуле», где займёт пост главного тренера. В настоящее время коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги – третьего по силе дивизиона Англии. От зоны плей-офф команду отделяют 13 очков.

Критчли работал в «Ливерпуле» в течение последних шести с половиной лет. В нынешнем сезоне ему дважды довелось находиться на бровке в матчах главной команды красных вместо Юргена Клоппа. Сначала Нил со своими юными подопечными проиграл «Астон Вилле» в Кубке лиги со счётом 0:5, когда основа мерсисайдцев была на клубном чемпионате мира. После молодёжь «Ливерпуля» одолела «Шрусбери Таун» в Кубке Англии (1:0), в то время как взрослый состав отдыхал в связи с зимним перерывом.

6 рекордов, которые великий «Ливерпуль» Клоппа так и не смог превзойти
Но остались ещё и те, которые, возможно, покорятся лидеру АПЛ.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020