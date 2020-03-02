Тренер «молодёжки» «Ливерпуля» покинул клуб. Он подменял Клоппа в Кубках

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба Нила Критчли, возглавлявшего команду U23.
41-летний специалист продолжит карьеру в «Блэкпуле», где займёт пост главного тренера. В настоящее время коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги – третьего по силе дивизиона Англии. От зоны плей-офф команду отделяют 13 очков.
Критчли работал в «Ливерпуле» в течение последних шести с половиной лет. В нынешнем сезоне ему дважды довелось находиться на бровке в матчах главной команды красных вместо Юргена Клоппа. Сначала Нил со своими юными подопечными проиграл «Астон Вилле» в Кубке лиги со счётом 0:5, когда основа мерсисайдцев была на клубном чемпионате мира. После молодёжь «Ливерпуля» одолела «Шрусбери Таун» в Кубке Англии (1:0), в то время как взрослый состав отдыхал в связи с зимним перерывом.
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