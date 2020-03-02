Мхитарян: Моуринью увидел меня на завтраке и сказал: «Из-за тебя меня критикуют в прессе»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, ныне выступающий за «Рому» на правах аренды из «Арсенала», рассказал о конфликте с экс главным тренером команды Жозе Моуринью. Сообщалось, что португалец злился из-за насмешек журналистов, вызванных тем, что игрок приезжал на базу намного раньше него.



«Да, такое было. Однажды он меня увидел на завтраке и сказал: «Из-за тебя меня критикуют в прессе». Говорю: «В смысле, Мистер? Я не делаю это специально, чтобы вас критиковали». Когда я был в «МЮ», там по три дня в неделю стояли папарацци. Они снимали, как ты доходишь до машины и во что ты одет. Приезжаешь на базу – там опять они. Каждый шаг контролировали.



Моуринью – самый сложный тренер в моей карьере? Да, так можно сказать. По характеру он победитель. Ему нужно, чтобы ты выиграл и делал то, что он от тебя требует. Со всеми ему тяжело. Были разногласия и конфликты, но это не повлияло на нашу хорошую работу и три выигранных трофея.



Правда ли, что он поймал меня после матча и пихал, что я должен был отрабатывать? Да, это правда. С этого всё началось. Я подумал: «Мне больше нечего делать в Манчестере». Я работаю, прессингую, помогаю команде, забиваю, а кто-то недоволен. Не хотел терять время и просто играть в футбол», — сказал Мхитарян в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

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