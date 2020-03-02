Сестра Мхитаряна: если летом позвонит «Зенит», посоветую Генриху подумать

Моника Мхитарян, сестра полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, поделилась воспоминаниями о начале сотрудничества игрока с агентом Мино Райолой, а также высказалась о возможном переходе брата в «Зенит».
«Как я придумала написать Мино Райоле? Всё началось, когда брат стал лучшим бомбардиром УПЛ. Начались вмешательства разных людей. Начали предлагать клубам без нашего ведома направо и налево. Я позвонила брату: «Так продолжаться не может. Тебе нужен агент». Сказала, что слышала про такого парня, как Мино Райола. Для него невозможных трансферов не существует. Он мне ответил: «Почему вы выбрали меня? Я не работаю со всеми». Мы встретились в Милане. Сказал, что всё знает о моём брате. Он интересовался у самых сильных спортивных директоров европейских клубов и был заинтересован в работе с братом. У него голова работает в два раза быстрее, чем у других. Приглашали его в Армению. Обещал, что приедет в гости. Был на свадьбе брата. Обычно он не ходит. Сделал исключение для Генриха.
Что посоветую Генриху, если летом ему позвонит «Зенит»? Подумать. Мы Россию любим. Мы на четверть русские. В жизни нельзя закрывать двери ничему», — сказала Моника в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
- 2 марта 2020
-
14:35
-
14:32
-
14:29
-
14:24
-
14:10
-
14:10
-
14:05
-
14:04
-
14:02
-
14:00
-
13:45
-
13:21
-
13:20
-
13:07
-
12:53
-
12:26
-
12:00
-
11:56
-
11:21
-
11:02
-
10:57
-
10:23
-
10:15
-
10:03
-
09:53
-
09:52
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:16
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
08:29