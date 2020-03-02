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Мать Мхитаряна: Генрих ходил на матчи «Спартака» с бабушкой

Мать Мхитаряна: Генрих ходил на матчи «Спартака» с бабушкой
Футбол / РПЛ 0

Марина Тащян, мать полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, поделилась воспоминаниями о детстве сына, а также высказалась о критике в его адрес.

«Моя мама – москвичка. Генрих часто ездил на каникулы в Москву. Правда, что ходил на игры «Спартака» с бабушкой. По-моему, было одно предложение от них.

Что касается критики сына, статей бывает очень много. Когда он приезжает в сборную, всем кажется, что он один должен обыграть всех. Стараюсь меньше читать, чтобы меньше нервничать. Мы с ним разговариваем несколько раз в день», — сказала мать Мхитаряна в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

Мхитарян перешёл в «Рому» прошлым летом из «Арсенала» на правах аренды. Ранее 31-летний хавбек защищал цвета «Пюника», донецких «Металлурга» и «Шахтёра», дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед».

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