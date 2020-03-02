Мать Мхитаряна: Генрих ходил на матчи «Спартака» с бабушкой

Марина Тащян, мать полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, поделилась воспоминаниями о детстве сына, а также высказалась о критике в его адрес.
«Моя мама – москвичка. Генрих часто ездил на каникулы в Москву. Правда, что ходил на игры «Спартака» с бабушкой. По-моему, было одно предложение от них.
Что касается критики сына, статей бывает очень много. Когда он приезжает в сборную, всем кажется, что он один должен обыграть всех. Стараюсь меньше читать, чтобы меньше нервничать. Мы с ним разговариваем несколько раз в день», — сказала мать Мхитаряна в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
Мхитарян перешёл в «Рому» прошлым летом из «Арсенала» на правах аренды. Ранее 31-летний хавбек защищал цвета «Пюника», донецких «Металлурга» и «Шахтёра», дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед».
- 2 марта 2020
-
14:35
-
14:32
-
14:29
-
14:24
-
14:10
-
14:10
-
14:05
-
14:04
-
14:02
-
14:00
-
13:45
-
13:21
-
13:20
-
13:07
-
12:53
-
12:26
-
12:00
-
11:56
-
11:21
-
11:02
-
10:57
-
10:23
-
10:15
-
10:03
-
09:53
-
09:52
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:16
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
08:29