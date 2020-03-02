У россиянина подтвердился коронавирус. Предположительно, речь идёт о футболисте

У россиянина, вернувшегося в конце февраля из Италии, подтвердили наличие коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Предположительно речь идёт о футболисте Давиде Берове, который выступает за команду Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Мегамужики». Накануне Беров вернулся в Россию из Милана, после чего его госпитализировали в инфекционную больницу № 1 Москвы.
Из-за ситуации с Давидом матч ЛФЛ между «Мегамужиками» и СССР был отменён. Позже футболист сообщил, что у него не подтвердили диагноз на коронавирус.
Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. Зафиксировано около 90 тыс. заболевших, из них 3000 скончались.
- 2 марта 2020
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