Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

У россиянина подтвердился коронавирус. Предположительно, речь идёт о футболисте

У россиянина подтвердился коронавирус. Предположительно, речь идёт о футболисте
Футбол / Любители 0

У россиянина, вернувшегося в конце февраля из Италии, подтвердили наличие коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Предположительно речь идёт о футболисте Давиде Берове, который выступает за команду Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Мегамужики». Накануне Беров вернулся в Россию из Милана, после чего его госпитализировали в инфекционную больницу № 1 Москвы.

Из-за ситуации с Давидом матч ЛФЛ между «Мегамужиками» и СССР был отменён. Позже футболист сообщил, что у него не подтвердили диагноз на коронавирус.

Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. Зафиксировано около 90 тыс. заболевших, из них 3000 скончались.

Правда о коронавирусе в Москве. История футболиста на карантине
«Мегамужики», матч которых был отменён. Сейчас важно понять, что случилось на самом деле.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020