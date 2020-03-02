РПЛ сделала платным показ матчей чемпионата в YouTube за границей

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте сообщила о монетизации трансляций матчей чемпионата России в YouTube.



Запуск сервиса платной подписки на прямые трансляции матчей произошёл на базе нового продукта YouTube «Cпонсорство». Подписка на все встречи весенней части сезона-2019/2020 будет доступна за пределами России. Сервис платной подписки на матчи РПЛ состоит из двух уровней. На базовом уровне пользователю доступны две трансляции матчей в туре с английским комментарием за $ 2,99. На расширенном уровне зрителям будут предложены все матчи с русским комментарием, а также два с английским. Стоимость такой подписки составляет $ 4,99 в месяц.



«В настоящий момент РПЛ изучает перспективу запуска собственного или партнёрского ОТТ-сервиса для международной аудитории, и в этом контексте соглашение с Google – очень важный этап в осуществлении наших планов с точки зрения понимания предпочтений аудитории, её чувствительности к цене и уровня конверсии», – заявил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.

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