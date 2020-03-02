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Буффон ещё не принял решение о будущем

Буффон ещё не принял решение о будущем
Футбол / Италия 0

Сильвано Мартина, агент голкипера туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, сказал, что 42-летний игрок ещё не определился, продолжит ли карьеру после нынешнего сезона.

«Мы ещё не решили этот вопрос. Джанлуиджи примет решение. Он выглядит хорошо, но мы пока не говорили об этом.

Что касается шансов «Ювентуса» на трофеи, то скажу, что не все сезоны проходят одинаково. Стать чемпионом Серии А непросто, не говоря уже о девяти титулах подряд. «Лацио» не участвует в кубковых турнирах, это помогает. Они могут занять первое место», — сказал Мартина в интервью Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Буффон помог «Ювентусу» в 11 матчах во всех турнирах. Итальянец провёл 3 встречи без пропущенных мячей.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020

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