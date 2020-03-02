Финал Лиги Европы в 2022 году пройдёт в Будапеште

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл рабочую встречу в Амстердаме, на которой утвердил, где пройдут финалы клубных турниров в 2022 и 2023 годах, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

— Финал Лиги Европы—2022: «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия)

— Финал женской Лиги чемпионов—2022: «Ювентус Стэдиум» (Турин, Италия)

— Финал женской Лиги чемпионов—2023: Стадион ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)

— Матч за Суперкубок УЕФА—2022: Олимпийский стадион (Хельсинки, Финляндия)

— Матч за Суперкубок УЕФА—2023: «Казань Арена» (Казань, Россия)

Перед голосованием Федерация футбола Албании сняла кандидатуру Тираны на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 и 2023 годах.