Дзагоев — о встрече со «Спартаком»: соскучился по большим матчам, готов рвать и метать

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от выездной встречи 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».
«Матчи со «Спартаком» всегда носят особый характер. Антураж, эмоции, как и обычно в день дерби, будут запредельными. Мне кажется, на такие игры отдельно настраиваться не нужно, а нужно, наоборот, успокоиться.
Сам я соскучился по большим матчам и в принципе по футболу, готов рвать и метать. Силёнок бы ещё хватало, но чувствую, что постепенно добираю, кондиции улучшаются.
Важнейшая кубковая игра, нам нужна победа, в том числе и для того, чтобы обрести уверенность и продолжать набирать очки в чемпионате», — приводит слова Дзагоева пресс-служба «армейцев».
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 4 марта, начало — в 19:30 мск.
- 2 марта 2020
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