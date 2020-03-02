Клопп: если люди хотят винить Ловрена в поражении «Ливерпуля», я не могу им помочь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на критику в адрес защитника Деяна Ловрена после поражения в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом», ставшего для красных первым в нынешнем розыгрыше первенства.



«Это нечестно. Если люди хотят винить Ловрена в поражении, то я не могу им помочь. Перед Деяном стояла серьёзная задача противостоять Трою Дини. Очень многие центральные защитники провалились бы. Жоэль Матип раньше сталкивался с проблемами в подобных ситуациях, но люди, вероятно, забыли об этом.



Потеря мяча не проблема. Трой не может забить после такого. Речь о подборе, и я не увидел особых успехов у нас в этом деле. Деян и Жоэль проводили потрясающие матчи. Игроку необходимо быть в форме и в ритме. Трудно, когда не выходишь на поле», — цитирует Клоппа Livepool Echo.

Клопп отреагировал на слухи, что «Ливерпуль» может остаться без титула из-за коронавируса