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Матчи азиатской Лиги чемпионов перенесены в связи с распространением коронавируса

Матчи азиатской Лиги чемпионов перенесены в связи с распространением коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Матчи группового этапа азиатской Лиги чемпионов, запланированные на март и апрель 2020 года, перенесены в связи с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Встречи групповой стадии турнира пройдут с 19 мая по 24 июня. Игры плей-офф азиатской Лиги чемпионов, которые должны были состояться в этот период, в настоящий момент перенесены на август.

Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. Зафиксировано около 90 тыс. заболевших, из них 3000 скончались. Ранее стало известно, что правительство Италии отменило все матчи в регионах с коронавирусом до 8 марта.

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