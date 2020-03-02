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Тарасов возвращается в Россию после операции, проведённой в Италии

Тарасов возвращается в Россию после операции, проведённой в Италии
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, которому несколько дней назад сделали в Италии операцию в связи с переломом ноги, сообщил, что он возвращается в Россию.

«Друзья, всем привет! Сегодня я вылетаю на родину к своим девочкам. Хочу сказать всем большое спасибо за ваши многочисленные сообщения, которые я получил в директ после моего поста, связанного с психологом, к которому я обратился.

Я прочитал, наверное, больше 100 сообщений с разными историями из ваших жизней, сделал много выводов. Всем спасибо за это», — сказал Тарасов в видеообращении, которое они опубликовал в своём «инстаграме».

Напомним, что Тарасов перешёл в «Рубин» в зимнее трансферное окно в статусе свободного агента. Футболист прошёл с казанцами учебно-тренировочные сборы и подписал с клубом контракт до окончания сезона-2019/2020. На последнем сборе хавбек получил перелом ноги и выбыл из строя на несколько месяцев.

Тарасов: в будущем я обязательно пройду через пост. Может, даже и не один
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