Тарасов возвращается в Россию после операции, проведённой в Италии

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, которому несколько дней назад сделали в Италии операцию в связи с переломом ноги, сообщил, что он возвращается в Россию.
«Друзья, всем привет! Сегодня я вылетаю на родину к своим девочкам. Хочу сказать всем большое спасибо за ваши многочисленные сообщения, которые я получил в директ после моего поста, связанного с психологом, к которому я обратился.
Я прочитал, наверное, больше 100 сообщений с разными историями из ваших жизней, сделал много выводов. Всем спасибо за это», — сказал Тарасов в видеообращении, которое они опубликовал в своём «инстаграме».
Напомним, что Тарасов перешёл в «Рубин» в зимнее трансферное окно в статусе свободного агента. Футболист прошёл с казанцами учебно-тренировочные сборы и подписал с клубом контракт до окончания сезона-2019/2020. На последнем сборе хавбек получил перелом ноги и выбыл из строя на несколько месяцев.
- 2 марта 2020
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