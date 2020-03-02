Черчесов — о Евро: Россия уже сыграла в четвертьфинале на ЧМ-2018, теперь хочется большего

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задаче, которая будет поставлена перед национальной командой на чемпионате Европы 2020 года.



«Любой тренер на моём месте будет говорить банальные вещи. Я должен правильно расставлять барьеры. Будем нацеливаться. Понятно, кубок один, все команды захотят за него бороться. Наверное, мы тоже такие же, как и все. Не хотелось бы сейчас разбрасываться словами. Но, как я уже сказал, всегда хочется быть лучше. Четвертьфинал мы уже сыграли на чемпионате мира, теперь хотелось бы большего. Но как всё сложится, знает только футбольный бог.



Перед чемпионатом мира я называл в числе фаворитов бельгийцев. Так и случилось, они заняли третье место. Сейчас много хороших молодых команд, которые на предстоящем турнире способны претендовать на ведущие роли», — приводит слова Черчесова официальный сайт УЕФА.



Напомним, соперниками сборной России по групповому этапу финальной стадии Евро-2020 будут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии.

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