«Геобитва» взяла реванш у армейцев из «Прорыва Набабкина». Итоги квиза «Чемпионата»

Очередная футбольная викторина «Чемпионата» прошла на минувшей неделе в Москве. Предыдущий лидер таблицы «Прорыв Набабкина» выпал из тройки, уступив первую строчку «Геобитве». «Манчестер у Оли» и Old G заняли второе и третье места соответственно. Новый футбольный квиз «Чемпионата» пройдёт 9 марта в Москве. Регистрация уже открыта.
Собирайте команду от 2 до 8 человек, приходите на игру, и вам раздадут специальные пульты для ответов. В каждом раунде вам будут предлагать ответы, но, чтобы дать правильный, не всегда достаточно знаний. Вам может помочь логика и чувство юмора. Все участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. В нашей игре, как и в спорте, важна скорость и тактика. Оригинальный формат квиза реализует команда Quiz Time. Каждую неделю проходят несколько самых разнообразных игр в пабах и ресторанах Москвы. Следите за расписанием и регистрируйтесь на qztm.ru/games.
- 2 марта 2020
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