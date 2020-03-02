А. Кержаков: вообще не понимаю смысла контракта РПЛ с «Тинькофф»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о заключении контракта между Российской Премьер-Лигой и «Тинькофф банком». Напомним, по условиям соглашения теперь турнир носит официальное название — Тинькофф Российская Премьер-Лига.
«Честно говоря, я вообще не понимаю смысла этого контракта. Такая сумма… Для Тинькова, наверное, это отличная сделка: заплатил меньше $ 5 млн, и теперь каждый день все будут называть его фамилию. Что касается его проблем в связи с махинациями с налогами… Я только что это узнал. Мы живём в России, у нас частенько бывает такое. Было бы смешно, если бы не было так грустно», — приводит слова Кержакова «Фонтанка».
Лидером Российской Премьер-Лиги в настоящий момент является петербургский «Зенит», набравший 46 очков в 20 матчах.
- 2 марта 2020
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