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Месси лидирует по числу созданных явных голевых моментов в топ-5 лиг за последние 5 лет

Месси лидирует по числу созданных явных голевых моментов в топ-5 лиг за последние 5 лет
Футбол / Англия 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лидером по количеству созданных явных голевых моментов в топ-5 лигах за последние пять лет. Об этом стало известно по результатам исследования центра CIES Football Observatory.

В среднем Месси создаёт один явный момент за 90 минут. За последние пять лет он создал 158 моментов. Второе место занимает полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария, который создал 109 моментов (1 момент за 100 минут). В первую тройку также вошёл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне (94 момента — 130 минут на создание).

Топ-10 по количеству созданных явных голевых моментов выглядит так:

1. Лионель Месси «Барселона» — 158 (каждые 90 минут)
2. Анхель Ди Мария «ПСЖ» — 109 (100)
3. Кевин Де Брёйне «Манчестер Сити» — 94 (130)
4. Неймар «ПСЖ» — 86 (131)
5. Томас Мюллер «Бавария» — 84 (134)
6. Луис Суарес «Барселона» — 83 (170)
7. Алехандро Гомес «Аталанта» — 81 (178)
8. Димитри Пайет «Марсель» — 76 (162)
9. Рияд Марез «Манчестер Сити» — 66 (184)
10. Филип Костич «Айнтрахт» — 65 (204).

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