Матыцин: решение провести матч за Суперкубок УЕФА в Казани говорит о доверии к России

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение УЕФА провести матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году в Казани.

«Вслед за Евро-2020 и финалом Лиги чемпионов—2021 в Санкт-Петербурге нашу страну ждёт ещё один футбольный праздник. От всей души поздравляю Казань, которая сегодня получила право провести Суперкубок УЕФА в 2023 году. Это решение УЕФА говорит о высокой степени доверия как к Казани в частности, так и к нашей стране в целом.



Столица Республики Татарстан не раз доказывала свою готовность проводить международные соревнования любого уровня и ранга. В том числе футбольные турниры: матчи проходивших здесь Кубка конфедераций–2017 и чемпионата мира–2018 навсегда остались в памяти болельщиков, футболистов и самих организаторов. Уверен, что Суперкубок Европы в 2023 году не станет исключением из правил и пройдёт на высшем уровне», — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства спорта.