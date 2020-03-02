Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матыцин: решение провести матч за Суперкубок УЕФА в Казани говорит о доверии к России

Матыцин: решение провести матч за Суперкубок УЕФА в Казани говорит о доверии к России
Футбол / Прочие турниры 0

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение УЕФА провести матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году в Казани.

«Вслед за Евро-2020 и финалом Лиги чемпионов—2021 в Санкт-Петербурге нашу страну ждёт ещё один футбольный праздник. От всей души поздравляю Казань, которая сегодня получила право провести Суперкубок УЕФА в 2023 году. Это решение УЕФА говорит о высокой степени доверия как к Казани в частности, так и к нашей стране в целом.

Столица Республики Татарстан не раз доказывала свою готовность проводить международные соревнования любого уровня и ранга. В том числе футбольные турниры: матчи проходивших здесь Кубка конфедераций–2017 и чемпионата мира–2018 навсегда остались в памяти болельщиков, футболистов и самих организаторов. Уверен, что Суперкубок Европы в 2023 году не станет исключением из правил и пройдёт на высшем уровне», — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства спорта.

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020