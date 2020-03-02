Старридж отстранён от футбола до июня 2020 года за нарушение правил о ставках

Нападающий Дэниел Старридж отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил о ставках, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Напомним, в июле 2019 года FA признала футболиста виновным и дисквалифицировала его на шесть недель, четыре из которых являются условным сроком, а также оштрафовала на £ 75 тыс. (€ 83,5 тыс.).
Апелляционная комиссия организации пересмотрела решение и доказала два дополнительных эпизода нарушения правил, которые ранее были отклонены. Таким образом наказание Старриджа было ужесточено. Помимо отстранения, форвард будет обязан выплатить £ 150 тыс. (около € 170 тыс.) в виде штрафа.
Напомним, в январе 2018 года Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на его переход в «Севилью», сообщив ему информацию о переговорах. В итоге вместо переезда в Испанию форвард отправился в краткосрочную аренду в «Вест Бромвич Альбион».
- 2 марта 2020
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