Абрахам, Канте и Пулишич не помогут «Челси» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о проблемах в составе команды перед матчем 1/8 финала Кубка Англии с «Ливерпулем».
«У Кристенсена есть небольшая травма. Он получит дополнительные 24 часа. Вероятно, он не выйдет на поле. Лофтус-Чик сегодня сыграет за молодёжный состав. Для него будет здорово провести на поле 90 минут. Также не будут доступны Абрахам, Пулишич, Хадсон-Одои и Канте», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт лондонского клуба.
Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится завтра, 3 марта. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча — в 22:45 мск. Обслужит матч бригада арбитров под руководством Криса Каваны. Ему будут ассистировать судьи на линиях Ли Беттс и Сиан Мэсси. Резервный судья — Грэм Скотт.
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