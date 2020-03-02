«Бавария» создала комиссию по борьбе с дискриминацией по итогам матча с «Хоффенхаймом»

«Бавария» создала внутреннюю комиссию по борьбе с расизмом, сексизмом, гомофобией и другими формами дискриминации по итогам матча 24-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (6:0), сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.



Напомним, встреча дважды прерывалась из-за того, что болельщики «Баварии» вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. Команды дважды уходили с поля. За 15 минут до окончания матч возобновился, но игроки демонстративно не атаковали, перекатывая мяч в центре поля.

Комиссия будет заниматься расследованием этой ситуации в сотрудничестве со следственной группой, а также будет разрабатывать меры по борьбе с различными формами дискриминации в футболе.