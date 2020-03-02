Слуцкий: матч за Суперкубок УЕФА — это честь для Казани

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году.



«Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, но и для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани это честь. Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Участие в матче традиционно примут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.



Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Ливерпуль». Летом прошлого года красные в серии пенальти одолели «Челси».