Слуцкий: матч за Суперкубок УЕФА — это честь для Казани

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
«Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, но и для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани это честь. Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.
Участие в матче традиционно примут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.
Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Ливерпуль». Летом прошлого года красные в серии пенальти одолели «Челси».
- 2 марта 2020
-
20:53
-
20:46
-
20:32
-
20:31
-
20:15
-
20:12
-
19:52
-
19:41
-
19:37
-
19:23
-
19:22
-
19:05
-
18:57
-
18:51
-
18:42
-
18:28
-
18:28
-
18:13
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:28
-
17:26
-
17:24
-
17:12
-
17:05
-
16:57
-
16:43
-
16:38
-
16:33
-
16:29
-
16:21
-
16:04
-
16:02
-
15:50