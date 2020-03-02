Мэр Казани: матч за Суперкубок УЕФА в нашем городе — это очередной шаг к Олимпиаде
Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал выбор города в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
«Право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года — это результат планомерной работы. У нас шикарный аэропорт, прекрасный стадион, красивый и безопасный город. Компетенции, которые мы наработали за много лет, убедили. Мы уже принимали Универсиаду, водный чемпионат мира, Кубок конфедераций и матчи ЧМ-2018. Всё это вкупе склонило решение в нашу пользу. Мы обогнали Белфаст, Софию и другие города. Любая дорога начинается с первого шага и идёт к конечной цели. Я думаю, что это очередной шаг к Олимпиаде, зимней или летней, но полпути мы уже прошли», — приводит слова Метшина KazanFirst.
Слуцкий: матч за Суперкубок УЕФА — это честь для Казани
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