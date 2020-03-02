Деулофеу пропустит полгода из-за травмы колена

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу выбыл из строя из-за травмы колена, сообщается в официальном «твиттере» английского клуба.

Футболист получил разрывы крестообразной связки и мениска. Эту травму форвард получил в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:0) в столкновении с защитником соперника Вирджилом ван Дейком. В ближайшее время игроку предстоит перенести операцию. Сроки восстановления после подобных травм составляют не менее полугода.

Деулофеу перешёл в «Уотфорд» летом 2018 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 13 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Англии (25 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.