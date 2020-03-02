Роналду заблокировал Transfermarkt, обидевшись на свою стоимость на сайте
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заблокировал в своём «инстаграме» популярный ресурс Transfermarkt, обидевшись после того, как увидел на сайте свою стоимость.
Transfermarkt опубликовал в «инстаграме» символическую сборную из игроков, агентом которых является Жорже Мендеш. Ресурс тегнул на картинке всех футболистов, кроме Роналду.
«Мы не смогли тегнуть Роналду, так как он отправил нас в чёрный список, когда увидел свою стоимость на сайте. Он сообщил нам, что ему не понравилась его цена», — написал Transfemarkt в комментариях к посту. В данный момент стоимость португальца составляет € 75 млн.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду принял участие в 21 матче чемпионата Италии и забил 21 гол.
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