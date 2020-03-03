Чемпионат Швейцарии приостановлен до 15 марта из-за коронавируса
Швейцарский футбольный союз принял решение не проводить матчи до 15 марта, сообщается на официальном сайте швейцарской лиги.
Ранее власти Швейцарии запретили проводить любые массовые мероприятия, в том числе и спортивные, в связи с угрозой распространения коронавируса. На экстренном заседании Швейцарский футбольный союз решил отложить матчи 24-го тура Суперлиги, а также встречи низших дивизионов на неопределённый срок. Игры должны были состояться 29 февраля и 1 марта.
Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в более чем 50 стран мира. Зафиксировано около 90 тыс. заболевших, из них 3000 скончались. Ранее сообщалось о 24 подтверждённых случаях заражения коронавирусом в Швейцарии.
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