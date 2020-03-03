Черчесов: не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждёте. Заинтриговал?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как он планирует составить список игроков, которые будут вызваны на ближайший сбор.



«У нас хороший и тренерский, и медицинский штаб, который может оценить ситуацию, дать информацию о состоянии игроков практически в режиме онлайн. После тура РПЛ мне уже на стол положили бумагу о том, кто в каком состоянии находится. Мало ли, что мы хотим. Зачем терять время и мучить игроков. Стараемся всё учитывать, здесь медицина играет большую роль. Много нюансов учитывается.



Не будем себя обманывать, во время сбора мы смотрим не на состояние игрока. Оно не может быть объективным. Опыт подсказывает, что игроки, проявляющие себя на сборах, так же вкатываются в чемпионат и дают результат. Фамилии меня не спрашиваете. То, что мы видели на сборах, уже потихоньку видно и в первом туре. Игроки, которые были хороши на сборах, сейчас приносят помощь команде. Понятно, что после первого тура нельзя делать какие-то выводы. Не думаю, что есть скачок в сравнении с предыдущими матчами. Конечно, этого бы хотелось, потому что прошёл тур, вчера мы смотрели матч «Реал» — «Барселона». Согласитесь, что по интенсивности, технике, классу игроков матчи разнятся. Нам есть над чем работать и брать из лучших команд команд лучшее.



Список игроков мы назовём 16 марта. Дождёмся окончания тура, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим. Если говорить о молодёжной сборной: у нас уже и Обляков был, и Чалов. Не удивляйтесь, если у нас ещё появится ещё кто-то, кого вы не ждёте. Заинтриговал?» — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

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