Черчесов: Смолов классный гол забил «Реалу», но мы смотрим на качество его игры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в чемпионате Испании.
«У меня такая работа, что я должен очень аккуратно к фамилиям относиться: назовёшь фамилию, так сказать, мысли вслух, а у меня их не должно быть. Если вслух, значит окончательное решение, которое можно потом вам обсуждать. Если я свои мысли всё время буду вслух обсуждать, мы можем столько фамилий наговорить. Вы Смолова затронули, понятно, что его хвалят и критикуют, но мы на это внимания не обращаем. Федя классный гол забил «Реалу», но мы смотрим на качество его игры. Мы не знаем, какое он там задание получает в клубе. Естественно, внимательно отслеживаем. Хотелось бы, чтобы он играл по 90 минут и приносил пользу. Мы знаем его способности. Тот шаг, который он сделал — это правильное решение. Значит, он созрел для этого. Получим мы что-то от этого или нет — посмотрим», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
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