Черчесов: Дзюбе уже поздно быть вратарём, пускай своим делом занимается

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он не рассматривает нападающего Артёма Дзюбу в качестве вратаря, несмотря на то что форвард выкладывает в социальных сетях видео, как он стоит в воротах.



«Травма Дзюбы произошла на моих глазах. Ничего там страшного не было, они играли последний товарищеский матч на сборах, но, как говорит наш врач, рисковать в клубе не хотят. У нас Кудряшов и Жирков «капитанили». Есть и другое поколение: подрастает Джикия, который является капитаном в своём клубе. Не думаю, что в этом у нас есть проблемы.



Для Дзюбы уже поздно быть вратарём. У нас есть те, кто будет стоять в воротах. Дзюба пускай своим делом занимается», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

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