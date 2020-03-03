В каждом голе «Арсенала» в Кубке Англии-2019/2020 поучаствовали игроки младше 21 года

В каждом из пяти голов «Арсенала» в текущем розыгрыше Кубка Англии принимали участие футболисты младше 21 года, сообщает Gracenote Live.
В матче с «Лидсом» (1:0) отличился 20-летний Рис Нелсон, он же отдал голевую передачу на Сократиса Папастатопулоса в игре с «Портсмутом». 20-летний форвард Эдвард Нкетиа забил «Борнмуту» и «Портсмуту». 18-летний нападающий Букайо Сака забил гол «Борнмуту».
Лондонский «Арсенал» выигрывал Кубок страны 13 раз — это рекордный показатель в истории английского футбола. В последний раз команда из столицы Великобритании становилась обладателем трофея в сезоне-2016/2017, обыграв в финале «Челси». Забитыми мячами тогда отметились чилиец Алексис Санчес, выступающий сейчас за миланский «Интер», и Аарон Рэмзи, сегодня — игрок туринского «Ювентуса».
- 3 марта 2020
-
04:43
-
04:36
-
03:59
-
03:41
-
03:20
-
02:40
-
02:21
-
01:59
-
01:26
-
00:56
-
00:50
-
00:47
-
00:40
-
00:01
- 2 марта 2020
-
23:40
-
23:24
-
23:16
-
22:54
-
22:44
-
22:27
-
22:11
-
22:02
-
21:47
-
21:38
-
21:27
-
21:22
-
21:09
-
20:53
-
20:46
-
20:32
-
20:31
-
20:15
-
20:12
-
19:52
-
19:41