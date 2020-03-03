В каждом голе «Арсенала» в Кубке Англии-2019/2020 поучаствовали игроки младше 21 года

В каждом из пяти голов «Арсенала» в текущем розыгрыше Кубка Англии принимали участие футболисты младше 21 года, сообщает Gracenote Live.

В матче с «Лидсом» (1:0) отличился 20-летний Рис Нелсон, он же отдал голевую передачу на Сократиса Папастатопулоса в игре с «Портсмутом». 20-летний форвард Эдвард Нкетиа забил «Борнмуту» и «Портсмуту». 18-летний нападающий Букайо Сака забил гол «Борнмуту».

Лондонский «Арсенал» выигрывал Кубок страны 13 раз — это рекордный показатель в истории английского футбола. В последний раз команда из столицы Великобритании становилась обладателем трофея в сезоне-2016/2017, обыграв в финале «Челси». Забитыми мячами тогда отметились чилиец Алексис Санчес, выступающий сейчас за миланский «Интер», и Аарон Рэмзи, сегодня — игрок туринского «Ювентуса».