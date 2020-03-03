Торрейра получил травму в матче с «Портсмутом»

Уругвайский полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом» (2:0).

Игрок получил повреждение в первом тайме игры после подката защитника «Портсмута» Джеймса Болтона. При этом арбитр встречи Майк Дин не усмотрел в эпизоде нарушения правил. После столкновения Торрейру унесли с поля на носилках, его сменил испанец Дани Себальос.

Часть болельщиков хозяев при этом скандировала «ты уедешь домой на скорой», ещё часть аплодировала уругвайцу. Лукас Торейра перешёл в лондонский «Арсенал» в июле 2018 года. Клуб заплатил за него итальянской «Сампдории» € 30 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Англии Торрейра провёл за «Арсенал» 24 матча и забил один мяч.