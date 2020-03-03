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Торрейра получил травму в матче с «Портсмутом»

Торрейра получил травму в матче с «Портсмутом»
Футбол / Англия 0

Уругвайский полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом» (2:0).

Игрок получил повреждение в первом тайме игры после подката защитника «Портсмута» Джеймса Болтона. При этом арбитр встречи Майк Дин не усмотрел в эпизоде нарушения правил. После столкновения Торрейру унесли с поля на носилках, его сменил испанец Дани Себальос.

Часть болельщиков хозяев при этом скандировала «ты уедешь домой на скорой», ещё часть аплодировала уругвайцу. Лукас Торейра перешёл в лондонский «Арсенал» в июле 2018 года. Клуб заплатил за него итальянской «Сампдории» € 30 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Англии Торрейра провёл за «Арсенал» 24 матча и забил один мяч.

В каждом голе «Арсенала» в Кубке Англии-2019/2020 поучаствовали игроки младше 21 года
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