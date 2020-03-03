«Лейпциг» извинился перед болельщиками, которых выгнали со стадиона из-за коронавируса

«РБ Лейпциг» выступил с заявлением по поводу скандала с японскими болельщиками во время матча 24-го тура чемпионата Германии с «Байером» (1:1). Ранее в СМИ сообщалось, что служба безопасности попросила группу японских болельщиков покинуть стадион спустя 10 минут после начала матча из-за риска заболевания коронавирусом.
«В соответствии с рекомендациями, служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска. К сожалению, в этом случае из-за большой неопределенности мы допустили ошибку. Мы хотим извиниться и исправить эту ситуацию. Мы уже пытаемся связаться с нашими японскими гостями и пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно контролировать свои действия с властями для решения проблем, которые связаны с коронавирусом и постараемся найти наилучшее решение для всех гостей»,- говорится в заявлении на официальном сайте немецкого клуба.
Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в более чем 50 стран мира. Зафиксировано около 90 тыс. заболевших, из них 3000 скончались.
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