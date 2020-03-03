Кверквелия: «Локомотив» не потерял шансы на чемпионство

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал результат матча с «Зенитом» (0:0) в 20-м туре чемпионата России и поделился мнением о чемпионской гонке.

«Мы не потеряли шансы на чемпионство. Впереди ещё 10 игр. По большому счёту, 10 игр — это 30 очков. Конечно, возможно, что «Зенит» потеряет 11 очков за этот период и подпустит к себе. Всё бывает. Это футбол. Мы приехали в Питер за победой, но и нынешний результат хороший — сыграли вничью и голов не пропустили. Сыграть на выезде с топ-клубом вничью — это здорово», — приводит слова Кверквелии «Известия».

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 35 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 11 очков.