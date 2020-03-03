По делу о драке фанатов в Москве задержаны три человека. У 18 болельщиков проходят обыски
Полиция приступила к активным действиям по итогам драки активных болельщиков «Спартака», «Динамо» и ЦСКА в центре Москвы в минувшие выходные.
Как сообщает телеграм-канал Baza, к настоящему моменту сотрудники правопорядка задержали троих человек, которые участвовали в инциденте на станции метро «Маяковская».
Помимо этого, сразу у 18 фанатов проходят обыски в рамках дела о хулиганстве. Отмечается, что к некоторым из болельщиков полицейские пришли в 6 часов утра.
Напомним, 29 февраля в Москве проходили матчи ЦСКА – «Урал» и «Динамо» – «Спартак». Перед началом дерби фанаты бело-голубых и красно-белых устроили драку в метро, а позднее случилось столкновение в троллейбусе, в котором уже принимали участие и болельщики «армейцев».
Фанаты «Динамо», ЦСКА и «Спартака» подрались в троллейбусе
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