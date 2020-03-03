Клопп: я был бы идиотом, если бы сомневался в характере игроков «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что не злится на футболистов из-за поражения в выездной встрече 28-го тура с «Уотфордом» (0:3).

«Могу разозлиться на своих игроков, но это вряд ли произойдёт из-за поражения в матче с «Уотфордом». Было бы странно кричать на футболистов, будто они проиграли десять встреч подряд из-за плохого отношения к делу.

Меня не интересует, как я себя чувствую после этого матча. Хочу, чтобы парни получали правильную информацию. Могу донести её до них более или менее эмоционально, но не сказал бы, что сделаю это со злом.

Не сомневаюсь в характере игроков «Ливерпуля». Если бы это было не так, я был бы идиотом. Они заслуживают моего доверия и моей веры, и они не потеряют это после плохой встречи», — приводит слова Клоппа Goal.