Бывший капитан «Зенита» Вернидуб: в сторону России больше не смотрю

Бывший капитан «Зенита» Юрий Вернидуб, ныне занимающий пост главного тренера солигорского «Шахтёра», исключил возможность продолжения карьеры в России.



«Я никогда туда не смотрел с того момента, когда у нас всё случилось. Я один раз и навсегда сказал, что я в ту сторону больше не смотрю. Пока всё это происходит – никогда. Когда что-то наладится, что-то поменяется в лучшую сторону…



У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмёл, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего – твоя совесть, твоё видение этой ситуации и патриотизм. Я родился на Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать. Беларусь – это совсем другое. Это и страна, с которой мы до сих пор дружим, и нормальные отношения. Тот же Казахстан, как я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ: почему нет?» — цитирует Вернидуба FootballHub.

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