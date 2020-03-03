Главный тренер «Баварии»: мы хотим играть в футбол. Наши фанаты испортили прошлый матч

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об инциденте с болельщиками клуба, произошедший во время выездной встречи 24-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (6:0).
Матч прерывали два раза из-за оскорбительных баннеров поклонников «Баварии» в адрес президента «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. После второй паузы команды до финального свистка просто перекатывали мяч в центре поля.
«Мы хотим играть в футбол. Наши фанаты испортили прошлый матч. Я не одобряю то, что они сделали, с этим нужно бороться. Нам всем нужно сплотиться, я хочу снова сосредоточиться на спорте.
Не думаю, что болельщики прекратят проводить свои акции, но важно, что клуб продолжает говорить об этом. Если что-то произойдёт, мы должны говорить на одном языке», — приводит слова Флика Goal.
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