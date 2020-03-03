Ф. Менди объяснил, почему решил перейти в «Реал», а не в «Барселону»
Защитник «Реала» Ферлан Менди рассказал о переходе в мадридский клуб из «Лиона» летом 2019 года. 24-летним французом интересовалась также «Барселона», но он всё равно решил продолжить карьеру в стане «сливочных».
«Это же «Реал»! Всё довольно просто. Зинедин Зидан тоже был плюсом. Им не пришлось убеждать меня. Мы говорили о трансфере, но всё можно было решить очень быстро.
Я бы не сказал, что уже проявил себя в Мадриде. Всё ещё испытываю много давления. В «Лионе» всё был по-другому. Здесь очень высокий уровень ожиданий», — сказал Менди в интервью TF1.
«Реал» заплатил «Лиону» за Ферлана € 48 млн. В нынешнем сезоне защитник помог «сливочным» в 21 матче во всех турнирах. В активе француза 2 результативные передачи.
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