Ф. Менди объяснил, почему решил перейти в «Реал», а не в «Барселону»

Защитник «Реала» Ферлан Менди рассказал о переходе в мадридский клуб из «Лиона» летом 2019 года. 24-летним французом интересовалась также «Барселона», но он всё равно решил продолжить карьеру в стане «сливочных».

«Это же «Реал»! Всё довольно просто. Зинедин Зидан тоже был плюсом. Им не пришлось убеждать меня. Мы говорили о трансфере, но всё можно было решить очень быстро.

Я бы не сказал, что уже проявил себя в Мадриде. Всё ещё испытываю много давления. В «Лионе» всё был по-другому. Здесь очень высокий уровень ожиданий», — сказал Менди в интервью TF1.

«Реал» заплатил «Лиону» за Ферлана € 48 млн. В нынешнем сезоне защитник помог «сливочным» в 21 матче во всех турнирах. В активе француза 2 результативные передачи.