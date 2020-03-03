«Челси» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 3 марта в 22:45

Сегодня, 3 марта, состоится матч «Челси» — «Ливерпуль». Встреча 1/8 финала Кубка Англии пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Грэм Скотт.
На предыдущих стадиях Кубка Англии «Челси» победил «Ноттингем Форест» (2:0) и «Халл Сити» (2:1). «Ливерпуль» в свою очередь оказался сильнее «Эвертона» (1:0), после чего со второй попытки одолел «Шрусбери Таун» (2:2, 1:0).
В нынешнем сезоне команды встречались в чемпионате Англии. В 6-м туре они также сыграли в Лондоне, и победу одержал «Ливерпуль» — 2:1. Также минувшим летом красные и синие разыграли Суперкубок УЕФА. В серии пенальти победили мерсисайдцы (2:2, 5:4 пен).
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2019/2020.
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