«Челси» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 3 марта в 22:45

Сегодня, 3 марта, состоится матч «Челси» — «Ливерпуль». Встреча 1/8 финала Кубка Англии пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Грэм Скотт.



На предыдущих стадиях Кубка Англии «Челси» победил «Ноттингем Форест» (2:0) и «Халл Сити» (2:1). «Ливерпуль» в свою очередь оказался сильнее «Эвертона» (1:0), после чего со второй попытки одолел «Шрусбери Таун» (2:2, 1:0).



В нынешнем сезоне команды встречались в чемпионате Англии. В 6-м туре они также сыграли в Лондоне, и победу одержал «Ливерпуль» — 2:1. Также минувшим летом красные и синие разыграли Суперкубок УЕФА. В серии пенальти победили мерсисайдцы (2:2, 5:4 пен).



Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2019/2020.

«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп разберётся с защитой Лэмпарда даже без Салаха и Мане Мерсисайдцы накануне потерпели унизительное поражение в матче с «Уотфордом». Проблем с мотивацией не будет.