Дель Пьеро назвал трёх лучших футболистов из России
Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал трёх лучших, на его взгляд, футболистов из России.
«Алейников… Аленичев? Нет-нет, Алейников. А ещё — Саша Заваров. Они ведь играли за «Юве», это исторические для клуба имена! Я помню, как смотрел их матчи, когда был ребёнком. Теперь надо назвать третьего, да? Я вспомнил Яшина, но не видел, как он играет, поэтому подумаю ещё. Стоп! Как зовут этого парня, который играл в «Челси»? Смертин? Не-е-т. Жирков? Аршавин! А, он из «Арсенала», простите!» — приводит слова Дель Пьеро Sport24.
Александр Заваров защищал цвета «Ювентуса» с 1988 по 1990 год. Сергей Алейников пришёл в клуб годом ранее и также покинул его в 1990-м. Андрей Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
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