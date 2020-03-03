Соболев: когда подняли зарплату, подумал, что уже всего добился. На этом и погорел
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как стал хуже работать на тренировках после поднятия зарплаты в «Крыльях Советов».
«Я забивал в ФНЛ, мы вышли в Премьер-Лигу, потом отличился там, зарплату подняли… Как это бывает с молодыми игроками, подумал, что уже всего добился. На этом и погорел. Стал хуже тренироваться. Это продолжалось, даже когда уходил в аренду в «Енисей». Считал, что точно буду играть. Но просидел несколько игр на лавке и понял, что пора включать голову», — приводит слова Соболева пресс-служба красно-белых.
Александр перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в минувшее зимнее трансферное окно на правах аренды. По окончании нынешнего сезона московский клуб может выкупить форварда за € 4,5 млн.
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