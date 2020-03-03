«Интер» рассматривает Сапату из «Аталанты» в качестве замены для Лаутаро Мартинеса

Миланский «Интер» приступил к поискам нападающего на случай ухода из клуба Лаутаро Мартинеса, которым интересуется «Барселона».
Как сообщает Calciomercato.com, в настоящее время «нерадзурри» рассматривают кандидатуру Дувана Сапаты из «Аталанты». 28-летнему колумбийцу симпатизируют как тренеры, так и руководители «Интера». Сумма потенциального трансфера оценивается в € 50 млн, однако она может снизиться с учётом хороших отношений между клубами.
Сапата выступает за «Аталанту» с 2018 года. Ранее колумбиец защищал цвета «Наполи» и «Удинезе», а до переезда в Италию играл за «Америку» и «Эстудиантес». В сборную Колумбии вызывается с 2017 года.
В нынешнем сезоне Дуван провёл 15 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился 11 голами (1 – с пенальти) и 5 результативными передачами.
- 3 марта 2020
-
13:51
-
13:33
-
13:19
-
13:18
-
12:54
-
12:46
-
12:19
-
12:15
-
12:03
-
11:56
-
11:53
-
11:36
-
11:19
-
10:42
-
10:17
-
10:01
-
09:48
-
09:38
-
09:23
-
09:15
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
07:35
-
05:46
-
04:55
-
04:43
-
04:36
-
03:59
-
03:41
-
03:20
-
02:40
-
02:21
-
01:59
-
01:26