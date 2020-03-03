«Интер» рассматривает Сапату из «Аталанты» в качестве замены для Лаутаро Мартинеса

Миланский «Интер» приступил к поискам нападающего на случай ухода из клуба Лаутаро Мартинеса, которым интересуется «Барселона».



Как сообщает Calciomercato.com, в настоящее время «нерадзурри» рассматривают кандидатуру Дувана Сапаты из «Аталанты». 28-летнему колумбийцу симпатизируют как тренеры, так и руководители «Интера». Сумма потенциального трансфера оценивается в € 50 млн, однако она может снизиться с учётом хороших отношений между клубами.



Сапата выступает за «Аталанту» с 2018 года. Ранее колумбиец защищал цвета «Наполи» и «Удинезе», а до переезда в Италию играл за «Америку» и «Эстудиантес». В сборную Колумбии вызывается с 2017 года.



В нынешнем сезоне Дуван провёл 15 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился 11 голами (1 – с пенальти) и 5 результативными передачами.

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