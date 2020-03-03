Инфантино: не стоит паниковать из-за коронавируса. Футбол может стать отличным лекарством

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мыслями об эпидемии нового коронавируса.
«Не стоит паниковать. Нужно быть осторожными и сотрудничать с властями. Футбол может стать отличным лекарством от этой болезни», — приводит слова Инфантино Marca.
Ранее Инфантино рассказал о возможной отмене матчей из-за коронавируса. 27 февраля стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. При этом в Италии уже было принято решение провести ряд матчей без зрителей из-за вируса.
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тыс.
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