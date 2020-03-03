Инфантино: не стоит паниковать из-за коронавируса. Футбол может стать отличным лекарством

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мыслями об эпидемии нового коронавируса.



«Не стоит паниковать. Нужно быть осторожными и сотрудничать с властями. Футбол может стать отличным лекарством от этой болезни», — приводит слова Инфантино Marca.



Ранее Инфантино рассказал о возможной отмене матчей из-за коронавируса. 27 февраля стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. При этом в Италии уже было принято решение провести ряд матчей без зрителей из-за вируса.



Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тыс.

В Италии начинается паника из-за коронавируса. Чем это грозит футболу? Под угрозой серия А и Евро-2020.