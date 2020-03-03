Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Инфантино: не стоит паниковать из-за коронавируса. Футбол может стать отличным лекарством

Инфантино: не стоит паниковать из-за коронавируса. Футбол может стать отличным лекарством
Футбол / Прочие турниры 0

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мыслями об эпидемии нового коронавируса.

«Не стоит паниковать. Нужно быть осторожными и сотрудничать с властями. Футбол может стать отличным лекарством от этой болезни», — приводит слова Инфантино Marca.

Ранее Инфантино рассказал о возможной отмене матчей из-за коронавируса. 27 февраля стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. При этом в Италии уже было принято решение провести ряд матчей без зрителей из-за вируса.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тыс.

В Италии начинается паника из-за коронавируса. Чем это грозит футболу?
Под угрозой серия А и Евро-2020.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020