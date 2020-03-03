Тот случай, когда не выиграл никто из топ-клубов. Разбор 28-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Обсуждаем 28-й тур АПЛ. Сенсационный разгром «Ливерпуля»: всё о матче. Проблемы «Лестера» и «Челси». Перспективы «Вулверхэмптона» и судейский скандал в матче «Эвертон» – «МЮ».
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В этом выпуске:
0.47 – в поражении «Ливерпуля» виноват фанат «МЮ».
3.28 – «Ливерпуль» реально в кризисе?
6.01 – Клопп не привык к поражениям: даже не знает, что говорить.
9.10 – как именно «Уотфорд» это сделал.
16.11 – коротко про одну оргию в Таиланде и её последствиях для английского футбола.
17.51 – феерический косяк де Хеа.
23.14 – про Пикфорда, Фернандеша и князя Рюрика.
28.52 – Кирилл и Гриша зарубаются из-за отменённого гола в ворота «МЮ».
39.00 – все проблемы «Челси» за 150 секунд.
41.31 – «Челси» в кризисе, но Лэмпард в этом почти не виноват.
45.54 – «Блиц!»
48.58 – Моуринью проиграл проекту своего агента.
50.03 – «Тоттенхэм» играет в три центральных защитника, хотя Вертонген и Алдервейрелд на скамейке.
53.20 – в атаке «Тоттенхэма» все могут отдать пас, но некому.
1:00.34 – ключевое отличие Варди от Ихеаначо.
1:06.33 – «Ливерпуль», «Сити» и разваливающиеся зомби.
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