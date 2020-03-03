Президент УЕФА — о борьбе с расизмом: всё должно измениться. Нам нужно делать больше

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о борьбе с расовой дискриминацией в футболе.

«Всё должно измениться. Нужно начать с применения правил, которые у нас уже есть. Это стало бы хорошей отправной точкой. Речь идёт о применении трёхэтапной процедуры. Мы не должны бояться это делать. Везде. Без исключений.

В течение последних трёх сезонов дисциплинарные органы УЕФА 73 раза частично закрывали стадионы и обязали провести 39 матчей без зрителей из-за случаев дискриминации.

Это показывает, что мы делаем то, что можем в настоящее время. Но это также показывает, что мы столкнулись с серьёзной проблемой и нам нужно делать больше. Больше и, возможно, по-другому.

Футбол — это прежде всего праздник жизни, сообщества и единства. Проблема не на поле, где разнообразие больше, чем в любом другом виде спорта и, возможно, в любой другой части общества. Проблема в наших обществах. И это должно прекратиться», — приводит слова президента УЕФА Sky Sports.